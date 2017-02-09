Как развод влияет на здоровье, рассказали специалисты

Супружеские разрывы приводят к вредным привычкам и снижению физической активности

Американские ученые заявили, что развод может негативно воздействовать на здоровье женщин.

Исследование, которое провели специалисты из нескольких американских университетов, показали, что кровяное давление и индекс массы тела женщины имеют тенденцию к ухудшению в случае, если представительница прекрасного пола разводится со своим мужем.

В ходе своей работы эксперты рассмотрели медицинские дела почти 80 тысяч женщин в постменопаузе. Как оказалось, супружеские разрывы оказали большое влияние на показатели здоровья, вес и давление: пострадавшие стали больше курить, пить алкоголь, у них снижалась физическая активность.

Исследование продемонстрировало, что индекс массы тела в период постменопаузы увеличивался с замужеством и падал при разводах.

Также при разрыве с мужчинами у женщин замечалось уменьшение окружности талии и ухудшение режима питания.

Фото: allexpert.com.ua