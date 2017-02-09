Какая работа приводит к бесплодию, выяснили специалисты

Во время работы ночью формирование и созревание яйцеклеток замедляется

Ученые Гарвардской школы общественного здоровья выяснили, какая работа приводит к проблемам с зачатием и бесплодию.

Эксперты изучили истории болезни около 500 женщин, которые обращались в клинику Массачусетса с проблемой бесплодия, их средний возраст женщин составил 35 лет.

В первую очередь специалисты обращали внимание на уровень гормона ФРГ и на количество яйцеклеток, а женщинам было предложено пройти анкетирование. Проанализировав полученные данные, специалисты обнаружили, что именно негативно влияет на женский организм.

Как выяснилось дневная работа на 28% благоприятнее ночной. Ведь во время работы ночью формирование и созревание яйцеклеток замедляется.

У женщин, работающих днем, в среднем производилось 11,2 яйцеклетки, а ночью - 8,7. Также показатели менялись и у тех, кому приходилось заниматься физическим трудом и поднимать тяжести, организм таких женщин вырабатывал яйцеклеток на 14% меньше.

Гарвардские специалисты отмечают, что в последние годы уровень женского бесплодия постоянно растет, теперь же выявлен еще один, очередной, фактор, неблагоприятно влияющий на способность к зачатию.

Несмотря на то, что график работы не оказывает влияние на уровень гормона ФСГ, от количества и качества яйцеклеток зависит возможность продолжения рода.

Фото: tvoymalysh.com.ua