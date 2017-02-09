Основатель сети Facebook выделит 50 миллионов долларов на медицинские исследования

Основатель сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга всегда уделяли много внимания медицине и новым достижениям

Американский программист и миллиардер Марк Цукерберг со своей женой Присциллой Чан решили вложить деньги в медицинские исследования. Созданный ими фонд Biohub разделит 50 миллионов долларов между 47 исследователями.

Основатель сети Facebook и его супруга всегда уделяли много внимания медицине и новым достижениям. Работа их совместно созданного фонда направлена на изучение болезней и их профилактику. Они тесно сотрудничают с университетами Стэнфорда, Калифорнии, Сан-Франциско и Университетом Беркли.

Также супруги они заявили, что центр готов спонсировать ученых, работающих в абсолютно разных направлениях – от прикладной до фундаментальной медицины. Менеджеры центра отметили, что из поданных заявок, а их было более 700, были отобраны самые «безумные» исследования.

Целью Фонда является «лечение, предотвращение и взятие под контроль абсолютно всех имеющихся болезней». Цукерберг отметил, что этот проект не является конкурентным для исследовательских институтов, а создан лишь для того, чтобы максимально широко раскрыть возможность лечения существующих болезней.

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