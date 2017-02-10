Медики назвали самую опасную группу крови

Люди с первой группой крови более защищены от слабоумия
Американские ученые сообщили об итогах исследования за состоянием нескольких тысяч пациентов. Благодаря этим данным, они могут сообщить о самой опасной группе крови.
Ученые проведи исследование, в результате которого, у 495 человек появились недуги с умственными способностями и памятью. Специалисты изучили особенности физиологии и сопоставили с показателями тех респондентов, которые не были склонны к слабоумию.
А обладатели четвертой группы, наоборот, рисковали заболеть слабоумием. Медики уверяют, что люди с данной группой почти на 80% чаще других страдали проблемами с памятью и мышлением. Также владельцы четвертой группы отличаются значительной свертываемостью крови. Поэтому кровеносная система рискует подвергнуться тромбообразованию.
Фото: medicina99.ru
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Теги: болезни, группа крови, слабоумие, тромбы
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