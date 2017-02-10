Названа причина почти половины всех болезней

Гормоны управляют практически всеми ключевыми системами нашего тела

Ученые, изучавшие влияние стресса на организм, пришли к выводу, что 40% заболеваний, которым подвергаются люди, обусловлены нервами.

Многим известна теория, что большинство болезней провоцируется нервами. И специалисты, осуществившие новое исследование, нашли очередное тому подтверждение.

Хронический стресс нарушает гормональный баланс организма, что на практике является гораздо более комплексной проблемой, чем принято считать — гормоны, так или иначе, управляют практически всеми ключевыми системами нашего тела.

Нарушения в синтезе серотонина и дофамина, обусловленные нервными волнениями, провоцируют целый комплекс патологий, начиная от ожирения и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой.

А если прибавить к этому еще и проблемы с синтезом адреналина и кортизола, тоже провоцируемые стрессом, то вырисовывающаяся картина становится и вовсе печальной.

А печаль, бьет по организму не менее слабо, чем стресс. Поэтому, людям, желающим сохранить здоровье, нужно уделять серьезное внимание своему психоэмоциональному состоянию.

Фото: krazdo.com