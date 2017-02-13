Шампанское полезно для здоровья – ученые

Специалистам удалось доказать пользу шампанского для здоровья

Сегодня в обществе бытует мнение, будто алкоголь исключительно негативно влияет на мозг человека, однако эксперимент с грызунами показал, что умеренное употребление слабоалкогольных напитков способно улучшить когнитивные способности млекопитающих.

Научные сотрудники из Рединга давали крысам шампанское каждый день в течении 45 дней. По окончании этого срока грызунов запустили в лабиринт и отметили, что без шампанского только половина из них успешно справилась со своим заданием. После употребления хмельного напитка результат крыс возрос до 70%. Такие сведения очень впечатлили ученых, они полагают, что теперь польза от употребления шампанского доказана.

Ученые рекомендуют выпивать два стакана в день шампанского, это поможет снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Предполагается, что игристый напиток улучшает работу кровеносных сосудов, они становятся более эластичными и лучше выполняют свою функцию.

Также выделяют положительное воздействие шампанского на кожу человека. В качестве примера приводятся гонщики «Формулы-1», лица которых отличаются гладкостью, независимо от возраста. Спортсмены зачастую обливаются шампанским, возможно в этом кроется секрет отсутствия морщин.

Однако в любом случае, злоупотреблять спиртным не советуют даже защитники алкогольных напитков. Во всем нужно знать меру, ведь употребляя без ограничений даже лекарства, можно навредить своему здоровью.

Фото: vsebudetzae.biz