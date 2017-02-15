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Ученые получили добро на редактирование человеческого генома

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Американский Совет ученых дал добро на редактирование эмбрионов человека

Технологии редактирования человеческого генома должны применяться для терапии серьезных генетических болезней

Из доклада Национальной академии наук и Национальной академии медицины Соединенных Штатов Америки, стало известно, что американские ученые будут редактировать геномы эмбрионов, если будет доказана безопасность такого вмешательства.

Данные рекомендации, были разработаны благодаря усилиям двадцати двух экспертов из разных стран мира.

Современные технологии редактирования человеческого генома, например, перспективная методика CRISPR/Cas9, не просто может, а должна применяться для терапии серьезных генетических болезней. Правда данные манипуляции могут производиться только в тех случаях, когда их безопасность не вызывает сомнений. Также, должен удовлетворяться еще целый ряд строгих критериев. Таких как, например, недопустимость замены человеческих генов на не встречающиеся у людей. Или отсутствие другого эффективного метода лечения, то есть безальтернативность редактирования генома.

Фото: davydov-index.livejournal.com

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Теги: болезни, геном, эмбрион

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