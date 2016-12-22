МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Отказ от телефонного бизнеса обрушил выручку BlackBerry

0

BlackBerry снова зафиксировала убыток

BlackBerry снова зафиксировала убыток

Канадская компания BlackBerry снова зафиксировала убыток и сокращение выручки из-за прекращения продаж смартфонов

Это следует из отчёта за третий квартал 2017 финансового года, сообщает «3Dnews».

По итогам трёхмесячного периода, завершившегося 30 ноября 2016 года, чистый убыток BlackBerry составил $117 млн. против $89 млн. убытков годом ранее. Без учёта разовых расходов и доходов компания получила так называемую скорректированную прибыль, равную 2 центам на акцию, тогда как опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S аналитики ожидали небольшой скорректированный убыток.

Продажи BlackBerry снизились почти вдвое - с 548 до 289 млн. долларов. Этот спад стал следствием финансового регресса в телефонном бизнесе: в сентябре–ноябре 2016 года выручка здесь составила всего $62 млн. против $220 млн. за аналогичный период прошлого года.

Напомним, BlackBerry отказалась от разработки, производства и продажи новых моделей смартфонов, передав эту деятельность китайской TCL Communication. Последняя будет предлагать Android-устройства под маркой BlackBerry с предустановленными софтом и сервисами канадской компании во многих странах.

После отказа от телефонного бизнеса BlackBerry сосредоточилась на софтверном. В прошлой отчётной четверти продажи программного обеспечения и сервисов принесли компании $160 млн. выручки против $138 млн тремя месяцами ранее. Благодаря сосредоточенности на этом бизнесе компания получила рекордную валовую рентабельность - в 66,8 %.

Фото: «3Dnews».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: BlackBerry, убыток, смартфон

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> BlackBerry будет выпускать китайская компания

BlackBerry будет выпускать китайская компания

"> WhatsApp продлевает срок поддержки BlackBerry

WhatsApp продлевает срок поддержки BlackBerry

"> Blackberry официально объявила о прекращении производства смартфонов

Blackberry официально объявила о прекращении производства смартфонов

"> BlackBerry может отказаться от выпуска смартфонов

BlackBerry может отказаться от выпуска смартфонов

Загрузка...

Последние новости

17:40

Колумбию стала страной года по версии The Economist

17:29

Лукашенко подарил Кучме игрушечного петуха (видео)

17:19

У «Боруссии» новый тренер

17:10

Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Вниманию водителей!

Вниманию водителей! »

Харьков

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного »

Донбасс

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО)

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.