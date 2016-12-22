Отказ от телефонного бизнеса обрушил выручку BlackBerry

Канадская компания BlackBerry снова зафиксировала убыток и сокращение выручки из-за прекращения продаж смартфонов

Это следует из отчёта за третий квартал 2017 финансового года, сообщает «3Dnews».

По итогам трёхмесячного периода, завершившегося 30 ноября 2016 года, чистый убыток BlackBerry составил $117 млн. против $89 млн. убытков годом ранее. Без учёта разовых расходов и доходов компания получила так называемую скорректированную прибыль, равную 2 центам на акцию, тогда как опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S аналитики ожидали небольшой скорректированный убыток.

Продажи BlackBerry снизились почти вдвое - с 548 до 289 млн. долларов. Этот спад стал следствием финансового регресса в телефонном бизнесе: в сентябре–ноябре 2016 года выручка здесь составила всего $62 млн. против $220 млн. за аналогичный период прошлого года.

Напомним, BlackBerry отказалась от разработки, производства и продажи новых моделей смартфонов, передав эту деятельность китайской TCL Communication. Последняя будет предлагать Android-устройства под маркой BlackBerry с предустановленными софтом и сервисами канадской компании во многих странах.

После отказа от телефонного бизнеса BlackBerry сосредоточилась на софтверном. В прошлой отчётной четверти продажи программного обеспечения и сервисов принесли компании $160 млн. выручки против $138 млн тремя месяцами ранее. Благодаря сосредоточенности на этом бизнесе компания получила рекордную валовую рентабельность - в 66,8 %.

Фото: «3Dnews».