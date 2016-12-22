Apple выпустит два новых iPhone и Ferrari
22/12/2016 16:18
Ferrari получит AMOLED-дисплей с тонкими рамками и стеклянные панели
Американская компания Apple планирует в следующем году выпустить три новых iPhone, один из которых может получить название Ferrari
Источник утверждает, что «яблочная» компания планирует выпустить три варианта смартфона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и новую топовую модель Ferrari с маркировками D20, D21 и D22, соответственно, сообщает «РБК-Украина».
Версия Ferrari получит AMOLED-дисплей с тонкими рамками и стеклянные панели с металлической рамкой. Этот iPhone станет первым с поддержкой беспроводной зарядки.
iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, кроме того у него появятся продвинутые биометрические возможности и будет улучшен механизм тактильной отдачи Taptic engine.
Слухи указывают, что новыми смартфонами Apple могут стать iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые станут просто обновленными версиями текущего поколения «яблочных» смартфонов, без значительных изменений в дизайне.
Напомним, ранее стала известна расцветка нового iPhone 8.
Фото: «РБК-Украина».
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