В текущем году объем рынка мобильных игровых приложений в мире составил 40,6 млрд. долларов

Драйверами роста на рынке стали игры Pokemon GO and Clash Royale, сообщает «РБК-Украина».

В этом году рынок стал развиваться, приблизившись к традиционной игровой индустрии, требуя повышения качества производства и соответствующих маркетинговых расходов.

Рынок десктопных игр, по данным SuperData, составил 35,8 млрд. долларов. В этом сегменте лидирует League of Legends, которая за год принесла своим создателям 1,7 миллиарда долларов.

Сегмент консолей в текущем году заработал 6,6 млрд. долларов, игрового видео – 4,4 млрд., а игры для виртуальной реальности принесли своим создателя 2,7 млрд. долларов.

Фото: «РБК-Украина».