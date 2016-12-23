Рынок мобильных игр в мире превысил $40 миллиардов
23/12/2016 09:18
Рынок стал развиваться, приблизившись к традиционной игровой индустрии
В текущем году объем рынка мобильных игровых приложений в мире составил 40,6 млрд. долларов
Драйверами роста на рынке стали игры Pokemon GO and Clash Royale, сообщает «РБК-Украина».
В этом году рынок стал развиваться, приблизившись к традиционной игровой индустрии, требуя повышения качества производства и соответствующих маркетинговых расходов.
Рынок десктопных игр, по данным SuperData, составил 35,8 млрд. долларов. В этом сегменте лидирует League of Legends, которая за год принесла своим создателям 1,7 миллиарда долларов.
Сегмент консолей в текущем году заработал 6,6 млрд. долларов, игрового видео – 4,4 млрд., а игры для виртуальной реальности принесли своим создателя 2,7 млрд. долларов.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: рынок, игры, приложения
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