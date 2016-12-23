Украинский рынок смартфонов вернулся к показателям 2014 года

Рынок смартфонов в Украине по итогам текущего года достигнет 4,2 млн. устройств, увеличившись на 28% по сравнению с прошлым годом

Рынок достигнет показателей 2014 года, сообщает «РБК-Украина».

В целом поставки мобильных телефонов и смартфонов в Украину в 2016 году превысят 6,7 млн. штук, что на 17,4% больше поставок прошлого года.

По данным IDC, за три квартала поставки достигли 4,3 млн. устройств, что на 30% выше аналогичных показателей прошлого года. Доля смартфонов в общих поставках мобильных терминалов увеличится с 58% в прошлом году до 63%.

Как отмечают аналитики, восстановление рынка смартфонов происходит, в первую очередь, за счет недорогих устройств стоимостью до 200 долларов, на которые в структуре поставок приходится до 82% объема.

Доля более дорогих смартфонов с диагональю экрана от 5,5 дюймов (фаблеты) увеличилась до 12,6% с 5,6 годом ранее. Средняя цена смартфона в Украине составляет 150 долларов (без учета НДС).

Напомним, рост продаж смартфонов в мире замедлится до менее 1% в 2016 году.

Фото: «РБК-Украина».