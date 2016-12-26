Уровень брака при производстве 10-нм чипов оказался выше ожидаемого
26/12/2016 11:44
У обеих компаний уровень брака при производстве 10-нм полупроводников оказался выше ожидаемого
Samsung официально сообщила о начале массового производства микросхем с использованием 10-нм FinFET техпроцесса
Компания TSMC должна уже начать массовый выпуск 10-нм решений, но пока она не делала на этот счёт громких заявлений, сообщает «3Dnews».
К настоящему моменту каждая из этих компаний уже располагает значительными объёмами серийной 10-нм продукции, исходя из чего может сделать первые выводы о степени коммерческой зрелости новейшего техпроцесса. Как сообщают осведомлённые источники, у обеих компаний уровень брака при производстве 10-нм полупроводников оказался выше ожидаемого, что может сказаться на сроках выпуска изделий клиентами TSMC и Samsung.
Первыми клиентами на 10-нм техпроцесс компании TSMS считаются компании Apple, HiSilicon и MediaTek. Все они рассчитывают получить от контрактного производителя первые товарные партии 10-нм чипов в первом квартале 2017 года. Так, компания Apple в марте ожидает от TSMC 10-нм SoC A10X для нового поколения планшетов iPad, и, во втором квартале, 10-нм SoC A11 для смартфонов iPhone 8. С учётом неожиданно высокого уровня брака сроки поставок могут быть перенесены на позднее время с автоматическим переносом даты старта новинок Apple. То же самое может касаться поставок 10-нм чипов компаниям HiSilicon и MediaTek.
Похожая ситуация с 10-нм производством чипов на заводах Samsung. Если верить источнику, изначально компания Qualcomm планировала получить от Samsung первые партии 10-нм SoC Snapdragon 835 и 10-нм SoC Snapdragon 8976 Plus (10-нм версии SoC 660). C учётом повышенного уровня брака Qualcomm якобы отказалась от идеи перевести выпуск Snapdragon 660 с 14-нм техпроцесса на 10-нм. С использованием 10-нм техпроцесса пока будут выходить только SoC Snapdragon 835.
TSMC назначила технического руководителя группы по разработке 5-нм техпроцесса. Этим человеком стал ветеран отрасли - бывший руководитель производства компании Qualcomm Джеффри Иеп.
Фото: «3Dnews».
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