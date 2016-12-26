МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Уровень брака при производстве 10-нм чипов оказался выше ожидаемого

0

У обеих компаний уровень брака при производстве 10-нм полупроводников оказался выше ожидаемого

У обеих компаний уровень брака при производстве 10-нм полупроводников оказался выше ожидаемого

Samsung официально сообщила о начале массового производства микросхем с использованием 10-нм FinFET техпроцесса

Компания TSMC должна уже начать массовый выпуск 10-нм решений, но пока она не делала на этот счёт громких заявлений, сообщает «3Dnews».

К настоящему моменту каждая из этих компаний уже располагает значительными объёмами серийной 10-нм продукции, исходя из чего может сделать первые выводы о степени коммерческой зрелости новейшего техпроцесса. Как сообщают осведомлённые источники, у обеих компаний уровень брака при производстве 10-нм полупроводников оказался выше ожидаемого, что может сказаться на сроках выпуска изделий клиентами TSMC и Samsung.

Первыми клиентами на 10-нм техпроцесс компании TSMS считаются компании Apple, HiSilicon и MediaTek. Все они рассчитывают получить от контрактного производителя первые товарные партии 10-нм чипов в первом квартале 2017 года. Так, компания Apple в марте ожидает от TSMC 10-нм SoC A10X для нового поколения планшетов iPad, и, во втором квартале, 10-нм SoC A11 для смартфонов iPhone 8. С учётом неожиданно высокого уровня брака сроки поставок могут быть перенесены на позднее время с автоматическим переносом даты старта новинок Apple. То же самое может касаться поставок 10-нм чипов компаниям HiSilicon и MediaTek.

Похожая ситуация с 10-нм производством чипов на заводах Samsung. Если верить источнику, изначально компания Qualcomm планировала получить от Samsung первые партии 10-нм SoC Snapdragon 835 и 10-нм SoC Snapdragon 8976 Plus (10-нм версии SoC 660). C учётом повышенного уровня брака Qualcomm якобы отказалась от идеи перевести выпуск Snapdragon 660 с 14-нм техпроцесса на 10-нм. С использованием 10-нм техпроцесса пока будут выходить только SoC Snapdragon 835.

TSMC назначила технического руководителя группы по разработке 5-нм техпроцесса. Этим человеком стал ветеран отрасли - бывший руководитель производства компании Qualcomm Джеффри Иеп.

Фото: «3Dnews».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Samsung, TSMC, чипы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Samsung реорганизует бизнес после потери заказов Apple

Samsung реорганизует бизнес после потери заказов Apple

"> TSMC построит новую фабрику за $15 миллиардов

TSMC построит новую фабрику за $15 миллиардов

"> Samsung грозит суд из-за FinFET

Samsung грозит суд из-за FinFET

"> TSMC вложит почти $5 миллиардов в развитие производства чипов

TSMC вложит почти $5 миллиардов в развитие производства чипов

Загрузка...

Последние новости

12:31

Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

12:10

Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан

12:02

Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

12:00

Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Одесса

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области »

Запорожье

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля »

Харьков

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.