В ЕК призвали Facebook и Google бороться с фейками
26/12/2016 16:02
Европейцы научились отличать ложь от правды
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал такие корпорации как Facebook и Google приложить усилия в борьбе с мистификациями в интернете и реечными новостями
Председатель ЕК заявил, что «достоверность – наиболее важный для них (Facebook и Google) капитал», сообщает «УНИАН».
По словам Юнкера, несмотря на то, что европейцы научились отличать ложь от правды, однако нужно больше работать, чтобы предотвратить воздействия мошенников на избирательные кампании.
В Германии опасаются, что Россия могла бы вмешаться в избирательные кампании посредством ложных новостей.
Напомним, Руководство социальной сети Facebook представило стратегию борьбы с большим количеством фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США.
Для начала компания облегчит пользователям возможность сообщить о появлении фейковой новости. Если о ней заявит определенное число пользователей, то новость будет направлена на проверку в информагентства и другие сторонние компании, которые занимаются фактчекингом (проверкой информации).
Фото: PHL.
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