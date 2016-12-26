Службы Cyanogen будут отключены

CyanogenMod - одна из самых известных альтернативных прошивок Android

После множества обещаний сделать Android максимально независимой от Google показательно то, что Cyanogen уходит со сцены первой, сообщает «3Dnews».

Компания закроет свои службы 31 декабря.

В анонсе сообщается: «В рамках продолжающейся консолидации Cyanogen все службы и поддерживаемые нашей компанией ежедневные nightly-сборки станут недоступны после 31 декабря 2016 года. Открытый проект и исходные коды будут по-прежнему доступны всем, кто захочет самостоятельно развивать CyanogenMod».

Всё будущее развитие прошивок Cyanogen будет находиться в руках сообщества, которое, возможно, продолжит развитие проекта и выпуск прошивок на базе актуальных сборок Android. Cyanogen прекратит с Нового года выпуск собственных альтернативных прошивок CyanogenMod.

Существует вероятность, что CyanogenMod продолжит существовать и развиваться - вокруг проекта возникло довольно активное и сильное сообщество. А вот грандиозные планы самой Cyanogen, похоже, пошли прахом. Компания возникла в 2009 году как проект альтернативной прошивки Android и сейчас переживает не лучшие времена. Летом было уволено порядка 20 % её штата, а в августе разгорелся скандал относительно завышения показателей популярности платформы ради привлечения инвестиций.

В октябре состоялись перестановки в высшем управлении Cyanogen, а совсем недавно стало известно, что её покинет соучредитель Стив Кондик. О дальнейшей деятельности компании пока сказать сложно - вероятно, она сконцентрируется на развитии приложений для Android.

Фото: «3Dnews».