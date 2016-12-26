Стоимость биткоинов возросла до рекордной отметки
26/12/2016 19:35
Стоимость цифровой валюты подскочила за один день на 5%
Общая стоимость находящихся в обращении биткоинов возросла до рекордной отметки в $14 миллиардов
Стоимость цифровой валюты подскочила за один день на 5 % до своего высочайшего уровня за последние три года, увеличившись за этот год более чем вдвое, сообщает «3Dnews».
В европейском обменном сервисе Bitstamp стоимость одного биткоина достигла $875 - это рекордный показатель с января 2014 года. В начале этого года биткоин стоил около $435. Многие эксперты связывают такой рост с устойчивым снижением курса китайского юаня, который в этом году упал почти на 7 %. Статистика показывает, что большинство операций с использованием биткоинов осуществляется именно в Китае, поэтому любое увеличение спроса в стране имеет значительное влияние на стоимость криптовалюты.
Несмотря на такой рост, криптовалюта пока не достигла своего пикового показателя, который был зарегистрирован в конце 2013 года - тогда на Bitstamp её стоимость составляла $1163. Интенсивность добавления биткоинов в систему сейчас довольно высока и составляет 12,5 биткоинов в десять минут.
Чарльз Хейтер, основатель аналитической компании Cryptocompare, отмечает, что росту цифровой валюты поспособствовала демонетизация в Индии и глобальная политическая неопределённость.
Фото: «3Dnews».
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