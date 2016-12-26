Стоимость биткоинов возросла до рекордной отметки

Общая стоимость находящихся в обращении биткоинов возросла до рекордной отметки в $14 миллиардов

Стоимость цифровой валюты подскочила за один день на 5 % до своего высочайшего уровня за последние три года, увеличившись за этот год более чем вдвое, сообщает «3Dnews».

В европейском обменном сервисе Bitstamp стоимость одного биткоина достигла $875 - это рекордный показатель с января 2014 года. В начале этого года биткоин стоил около $435. Многие эксперты связывают такой рост с устойчивым снижением курса китайского юаня, который в этом году упал почти на 7 %. Статистика показывает, что большинство операций с использованием биткоинов осуществляется именно в Китае, поэтому любое увеличение спроса в стране имеет значительное влияние на стоимость криптовалюты.

Несмотря на такой рост, криптовалюта пока не достигла своего пикового показателя, который был зарегистрирован в конце 2013 года - тогда на Bitstamp её стоимость составляла $1163. Интенсивность добавления биткоинов в систему сейчас довольно высока и составляет 12,5 биткоинов в десять минут.

Чарльз Хейтер, основатель аналитической компании Cryptocompare, отмечает, что росту цифровой валюты поспособствовала демонетизация в Индии и глобальная политическая неопределённость.

Фото: «3Dnews».