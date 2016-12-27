Snapchat купил разработчика дополненной реальности

Snapchat приобрел израильскую платформу дополненной реальности Cimagine

Сумма сделки, предположительно, составила 30-40 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Cimagine позволяет клиентам магазинов переносить 3D-изображения продуктов (например, мебели или техники) на фотографии своих квартир или офисов, чтобы понять, как предметы будут смотреться в пространстве и сколько места займут.

Snapchat планирует использовать возможности платформы для улучшения своих маркетинговых кампаний.

Напомним, владелец сервиса Snapchat конфиденциально подал заявку на IPO.

Фото: «РБК-Украина».