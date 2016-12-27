Snapchat купил разработчика дополненной реальности
27/12/2016 07:43
Snapchat конфиденциально подал заявку на IPO
Snapchat приобрел израильскую платформу дополненной реальности Cimagine
Сумма сделки, предположительно, составила 30-40 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».
Cimagine позволяет клиентам магазинов переносить 3D-изображения продуктов (например, мебели или техники) на фотографии своих квартир или офисов, чтобы понять, как предметы будут смотреться в пространстве и сколько места займут.
Snapchat планирует использовать возможности платформы для улучшения своих маркетинговых кампаний.
Напомним, владелец сервиса Snapchat конфиденциально подал заявку на IPO.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Snapchat, дополненная реальность, Cimagine
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