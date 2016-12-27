Хакер взломал базы данных российского визового центра в США
27/12/2016 09:51
Хакер получил доступ не к самой базе данных
Хакер под псевдонимом Kapustkiy объявил, что получил доступ к базе данных российского визового центра в США, содержащую данные трех тысяч человек
Взломщик узнал имена, адреса электронной почты, логины и зашифрованные пароли клиентов центра, сообщает «УНИАН».
Kapustkiy в качестве доказательства опубликовал скриншот из базы данных. При этом пояснил, что он не будет разглашать все полученные данные, так как является «нравственным хакером» – человеком, который ищет уязвимости сайтов.
«Я хочу, чтобы администраторы сайта больше заботились о безопасности и понимали, к каким последствиям ведет взлом данных», – пояснил хакер.
Пять человек подтвердили, что они подавали документы на получение российской визы.
Адвокат российского визового центра Джон Шорман пояснил, что, по данным службы безопасности, хакер получил доступ не к самой базе данных, а к календарю встреч получателей визы с консулом российского посольства. Собеседник подчеркнул, что в календаре были записаны три тысячи человек. Он также добавил, что центр оповестит всех клиентов, что произошла утечка их личных данных.
Фото: «РБК-Украина».
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