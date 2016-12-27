Владельцы AirPods жалуются на быструю разрядку
27/12/2016 13:11
AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются
Владельцы наушников Apple AirPods, которые поступили в продажу в декабре, начали жаловаться на их быструю разрядку
Много жалоб появилось на форуме официального сайта производителя, сообщает «РБК-Украина».
Пользователи отмечают, что AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются.
За пару часов AirPods могут разрядиться на 5%, при этом разряжение происходит неравномерно - один садится быстрее, чем другой. Такую особенность связывают с наличием в одном из них встроенного микрофона.
На данный момент представители Apple предлагают пользователям, которые столкнулись с быстрой разрядкой AirPods, вернуть наушники или сдать их в сервисные центры.
Напомним, Apple предлагает платную замену наушника AirPods при его потере.
Фото: «РБК-Украина».
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