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Hi-tech

Владельцы AirPods жалуются на быструю разрядку

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AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются

AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются

Владельцы наушников Apple AirPods, которые поступили в продажу в декабре, начали жаловаться на их быструю разрядку 

Много жалоб появилось на форуме официального сайта производителя, сообщает «РБК-Украина».

Пользователи отмечают, что AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются.

За пару часов AirPods могут разрядиться на 5%, при этом разряжение происходит неравномерно - один садится быстрее, чем другой. Такую особенность связывают с наличием в одном из них встроенного микрофона.

На данный момент представители Apple предлагают пользователям, которые столкнулись с быстрой разрядкой AirPods, вернуть наушники или сдать их в сервисные центры.

Напомним, Apple предлагает платную замену наушника AirPods при его потере.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: AirPods, Apple, наушники

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