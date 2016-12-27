Владельцы AirPods жалуются на быструю разрядку

Владельцы наушников Apple AirPods, которые поступили в продажу в декабре, начали жаловаться на их быструю разрядку

Много жалоб появилось на форуме официального сайта производителя, сообщает «РБК-Украина».

Пользователи отмечают, что AirPods быстро теряют заряд, даже если не используются.

За пару часов AirPods могут разрядиться на 5%, при этом разряжение происходит неравномерно - один садится быстрее, чем другой. Такую особенность связывают с наличием в одном из них встроенного микрофона.

На данный момент представители Apple предлагают пользователям, которые столкнулись с быстрой разрядкой AirPods, вернуть наушники или сдать их в сервисные центры.

Напомним, Apple предлагает платную замену наушника AirPods при его потере.

Фото: «РБК-Украина».