Acer, ASUS и HTC провалили поставки смартфонов в 2016 году

Тайваньские компании Acer, ASUS и HTC не выполнят свои задачи по поставкам смартфонов в 2016 году

В настоящее время ASUS ожидает выпуск 20 млн. своих смартфонов по итогам нынешнего года, тогда как прежде компания планировала отгрузить 25 млн. трубок, сообщает «3Dnews».

Пересмотренный прогноз связан со слабыми продажами в Китае, Европе и США, а также с отложенным выходом серии ZenFone 3.

Поскольку ASUS всё труднее конкурировать с локальными брендами в Китае, а ценовая конкуренция в Индии усилится в следующем году, дальнейший рост поставок смартфонов компании на зарубежных рынках находится под большим вопросом.

Изначально Acer намеревалась подготовить к продаже 10 млн. смартфонов в 2016 году, но сейчас рассчитывает на объём вдвое меньше.

Что касается HTC, то компания планирует выпустить 10-12 млн. «умных» телефонов в уходящем году против 18 млн. аппаратов, поставленных в 2015-м. Отгрузки устройств HTC значительно сократились в Китае, США и Европе. Восстановить бизнес в 2017 году вендору будет сложно во многом из-за быстрого падения доли на китайском рынке смартфонов.

Фото: «РБК-Украина».