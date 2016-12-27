LG показала парящий Bluetooth-динамик

Компания LG анонсировала оригинальную акустическую систему под обозначением PJ9, которая будет демонстрироваться в ходе предстоящей выставки CES 2017 (Лас-Вегас, Невада, США) в первых числах нового года

Комплект PJ9 включает базу, выполняющую функции сабвуфера, и динамик, сообщает «3Dnews».

Последний в буквальном смысле парит над основанием благодаря системе магнитов.

Динамик получает сигнал посредством беспроводной связи Bluetooth. Устройство обеспечивает всенаправленное звучание.

Динамик получает питание от аккумуляторной батареи, заряда которой, как утверждается, хватит на десять часов автономной работы. Подзарядка осуществляется беспроводным способом от базы-сабвуфера.

Фото: «3Dnews».