Новый смартфон Samsung получит 8 Гбайт оперативной памяти
27/12/2016 17:35
Аппарат получит флеш-модуль стандарта UFS 2.1
Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 продолжает обрастать деталями
Новинка придёт на смену модели Galaxy S7, сообщает «3Dnews».
Смартфон получит сдвоенную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 830 или Exynos 8895. Устройство будет оборудовано 8 Гбайт оперативной памяти. Ранее называлась цифра в 6 Гбайт.
Аппарат получит флеш-модуль стандарта UFS 2.1.
Напомним, что UFS, или Universal Flash Storage - это общая спецификация флеш-накопителей для цифровых фотоаппаратов, сотовых телефонов и потребительской электроники. По сравнению с широко используемой памятью eMMC, чипы UFS обеспечивают существенное увеличение производительности при одновременном снижении потребляемой энергии. Вместимость модуля UFS 2.1 в составе смартфона Galaxy S8 будет достигать 256 Гбайт.
На смартфон будет установлена операционная система Android 7.0 Nougat.
Ранее сообщалось, что в Galaxy S8 появится усовершенствованный пользовательский сервис на основе технологий искусственного интеллекта.
Фото: «3Dnews».
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