В Норвегии разрешат тестировать самоуправляемые автомобили

Норвежское правительство намерено принять весной следующего года закон, чтобы позволить тестирование самоуправляемых транспортных средств на дорогах страны

Норвегия является одним из крупнейших рынков для электромобилей Tesla Motors благодаря щедрым государственным субсидиям, сообщает «3Dnews».

Tesla в октябре заявила, что её новые модели будут оснащены дополнительным оборудованием, включая камеры и радар, чтобы обеспечить возможность запуска режима самостоятельного вождения.

Разрешение тестирования самоуправляемых транспортных средств направлено на предоставление конкурентных преимуществ норвежских технологическим компаниям, так как страна стремится диверсифицировать бизнес в связи с проблемами в нефтяном секторе, доходы которого значительно сократились из-за падения мировых цен на нефть.

Министерство транспорта и связи Норвегии заявило, что правительство разослало предложения для консультаций по новому закону с тем, чтобы подготовить законопроект для голосования в парламенте весной 2017 года.

«Целью законопроекта является упрощение тестирования самоходных транспортных средств на дорогах Норвегии в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и защиты неприкосновенности личной информации», - указано в сообщении министерства.

Фото: «3Dnews».