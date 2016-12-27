Раскрыты характеристики мощного мобильного процессора Huawei

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о высокопроизводительном мобильном процессоре Kirin 970, который проектирует компания Huawei

Напомним, что не так давно был представлен чип Kirin 960, сообщает «3Dnews».

Это изделие содержит квартеты ядер ARM Cortex-A73 (до 2,4 ГГц) и ARM Cortex-A53 (до 1,8 ГГц), графический ускоритель Mali-G71 MP8, а также контроллер оперативной памяти LPDDR4. Чип наделён модемом LTE Cat. 12/13, который обеспечивает скорость скачивания данных до 600 Мбит/с и скорость обратного потока до 150 Мбит/с.

Новый флагманский процессор Huawei, как сообщается, также получит восемь вычислительных ядер. В состав Kirin 970 войдут четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Тактовая частота будет достигать 3,0 ГГц.

При производстве Kirin 970 будет задействована 10-нанометровая технология. Выпуском чипа займётся компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Процессор получит сотовый модем LTE Cat. 12.

Официальный анонс Kirin 970 может состояться в первом квартале 2017-го, но устройства на основе данного решения появятся на рынке не ранее второй половины следующего года.

Фото: «3Dnews».