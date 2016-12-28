Apple запатентовала стол с беспроводной зарядкой

Компания Apple получила патент, в котором описывается система беспроводной зарядки мобильных устройств, встроенная в поверхность стола

Такой стол может быть установлен дома или в фирменном магазине Apple для обеспечения непрерывной работы iPhone, iPad, MacBook и iMac без использования проводов, сообщает «РБК-Украина».

При этом разработчики предусмотрели возможность одновременной зарядки устройств.

В патенте Apple отмечается, что поверхность стола может быть не ровной, а со специальными областями, под которыми будут установлены генераторы магнитного поля.

С их помощью аккумулятор гаджета будет получать энергию для зарядки.

Напомним, Apple патентует круглый дисплей для носимых устройств.

Фото: «РБК-Украина».