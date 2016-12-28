Дубай будет использовать ИИ для раскрытия преступлений
28/12/2016 09:53
Система будет показывать в каких районах города имеется наибольшая вероятность совершения преступления
Полиция Дубая (ОАЭ) намерена использовать программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит прогнозировать преступления
Алгоритм машинного обучения будет использовать огромные базы данных о преступлениях, чтобы выявить закономерности, сообщает «РБК-Украина».
Далее система будет показывать в каких районах города имеется наибольшая вероятность совершения преступления, что позволит полиции заранее обеспечивать наилучшее патрулирование и защиту районов города.
Напомним, ранее крупнейшие IT-компании объединились для регулирования искусственного интеллекта.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: полиция, Дубай, искусственный интеллект, престулпение
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