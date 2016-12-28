Дубай будет использовать ИИ для раскрытия преступлений

Полиция Дубая (ОАЭ) намерена использовать программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит прогнозировать преступления

Алгоритм машинного обучения будет использовать огромные базы данных о преступлениях, чтобы выявить закономерности, сообщает «РБК-Украина».

Далее система будет показывать в каких районах города имеется наибольшая вероятность совершения преступления, что позволит полиции заранее обеспечивать наилучшее патрулирование и защиту районов города.

Напомним, ранее крупнейшие IT-компании объединились для регулирования искусственного интеллекта.

Фото: «РБК-Украина».