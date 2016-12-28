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Hi-tech

Fitbit отозвала иск против Jawbone

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Фитнес-трекеры и часы Fitbit

Фитнес-трекеры и часы Fitbit

Fitbit отозвала свой иск из Международной торговой комиссии США, поданный ещё в марте с целью заблокировать импорт устройств Jawbone, в том числе находящихся в разработке

Компания-ответчик убеждена, что это должно было произойти гораздо раньше, так как иск основывался на некорректных ссылках на патенты, сообщает «3Dnews».

Но так это безосновательное обвинение доставило Jawbone немало беспокойств, последняя подала антимонопольный иск против Fitbit. Её обвинение к Fitbit в хищении коммерческой тайны будет рассмотрено судом присяжных штата Калифорния в 2017 году.

Fitbit сообщила, что фактически Jawbone более не является серьёзной угрозой, а её акции ничего не стоят.

Компания утверждает, что Jawbone стоит на грани банкротства по причине невыполнения обязательств перед кредиторами.

Jawbone отрицает какие-либо планы объявления банкротства. Но нет сомнения, что компания переживает не лучшие времена: её доля рынка сокращается и ходят слухи о трудностях в платежах.

Fitbit не обеспокоена возможностью усиления Jawbone в ближайшей перспективе и намерена сохранить свои лидирующие позиции на рынке, в том числе благодаря покупке Pebble.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Fitbit, иск, Jawbone

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