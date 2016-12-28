HMD Global разрабатывает 4 смартфона Nokia

Финская компания HMD Global, получившая права на разработку и продажу мобильных устройств под маркой Nokia, представит свой первый смартфон в феврале

В общей сложности запланирован выход четырёх аппаратов в следующем году, сообщает «3Dnews».

Первый смартфон под возрождённой маркой Nokia компания HMD Global анонсирует на выставке Mobile World Congress 2017, которая в конце февраля начнётся в Барселоне. Речь идёт о гаджете под названием Nokia DIC, созданном в двух версиях, отличающихся объёмом памяти и размером дисплея. Менее дорогая модификация стоимостью $150 получит 5-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 точек (Full HD) и 2 Гбайт ОЗУ. У Nokia DIC за $200 будут 3 Гбайт «оперативки» и 5,5-дюймовый дисплей Full HD.

HMD Global готовит ещё три модели смартфонов, которые будут выпущены во втором и третьем кварталах 2017 года. Эти устройства будут оснащены экранами с диагоналями от 5 до 5,7 дюйма и Full HD или 2560×1440 пикселей (WQHD).

Поставщиками панелей для этих продуктов под брендом Nokia выбраны LG Display, Century Technology и Innolux, а компания FIH Mobile займётся контрактным производством продукции.

Фото: «3Dnews».