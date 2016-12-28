VR-устройствам не хватает комплектующих и контента

Мировой рынок устройств виртуальной реальности (VR) ждёт умеренный рост из-за нехватки комплектующих и программного обеспечения

Лидеры рынка технологий виртуальной реальности, включая Sony, HTC и Oculus, не смогут сильно увеличить поставки VR-электроники в 2017 году, сообщает «3Dnews».

Основной причиной сдержанного роста являются ограниченные поставки дисплеев высокого разрешения и высокопроизводительных чипов для таких устройств.

Большинство производителей микросхем, платформ и оборудования пока не могут разрабатывать решения в соответствии с темпами роста и требованиями VR-рынка. Таким гаджетам не хватает контента и качественных прошивок.

В силу дефицита аппаратного и программного обеспечения производители не могут выпускать VR-устройств в желаемых количествах, поэтому они, как правило, не раскрывают данные о реализации продуктов.

В 2016 году Sony выпустит 1,5 млн. шлемов виртуальной реальности PlayStation VR, а в 2017-м увеличит поставки до 2,5 млн. штук.

Oculus отгрузит 650 тыс. и 1,2 млн. экземпляров Oculus Rift в уходящем и наступающем годах соответственно.

HTC подготовит к продаже 450-500 тыс. устройств Vive в 2016 году и 600 тыс. в 2017-м.

Фото: «3Dnews».