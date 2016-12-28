МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Apple заручилась поддержкой Foxconn

0

Apple приступит к сооружению двух центров исследований и разработок в Азии

Apple приступит к сооружению двух центров исследований и разработок в Азии

Корпорация Apple собирается агрессивно расширять своё влияние на рынок Юго-Восточной Азии

Для осуществления своих планов купертинской гигант якобы заручился поддержкой давнего партнёра по сборке смартфонов - Foxconn Electronics, сообщает «3Dnews».

Apple в 2017 году приступит к сооружению двух центров исследований и разработок в Азии - один появится в Индонезии, а второй - в китайском Шэньчжэне. По поводу строительства последнего, глава Apple Тим Кук уже встречался с китайскими властями и выразил надежду, что в результате появления этого центра инженеры компании смогут более плотно сотрудничать с производственными партнёрами.

В строительстве индонезийского центра с теми же ключевыми задачами и целями, по-видимому, и будет помогать Foxconn. Этот крупный тайваньский контрактный производитель уже пару лет работает в Индонезии, причём на рынке страны Foxconn сотрудничает с местной компанией Luna и китайской Huawei.

Foxconn отказалась давать комментарии относительно своих клиентов или заказов на контрактное производство устройств.

Правительство Индонезии собирается в следующем году внедрять правила и законы, призванные подстегнуть переход пользователей сотовых сетей 2G на более новые службы 4G.

Foxconn надеется на увеличение заказов своих клиентов на производство 4G-смартфонов в 2017 году.

Фото: «3Dnews».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Apple, Foxconn, Юго-Восточная Азия

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Sharp и Foxconn прекратят поставки для Samsung

Sharp и Foxconn прекратят поставки для Samsung

"> Foxconn и Sharp собираются наладить выпуск ТВ-панелей

Foxconn и Sharp собираются наладить выпуск ТВ-панелей

"> Менеджер Foxconn украл 5,7 тысяч iPhone

Менеджер Foxconn украл 5,7 тысяч iPhone

"> Apple изучает возможность переноса производства iPhone в США

Apple изучает возможность переноса производства iPhone в США

Загрузка...

Последние новости

17:34

Apple заручилась поддержкой Foxconn

17:30

За зарплаты в конверте будут штрафовать на 320 тысяч

17:17

В НБА принимают допинг

17:14

Во время гастролей в Тобольске Райкин «оторвал мышцу» на ноге

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Инженер "Завода им. Малышева", вынесший секретные документы, отделался штрафом

Инженер "Завода им. Малышева", вынесший секретные документы, отделался штрафом »

Донбасс

Захарченко не собирается отказываться от территории Донецкой области

Захарченко не собирается отказываться от территории Донецкой области »

Запорожье

Чудеса в общаге: полицию просят словить "домового"

Чудеса в общаге: полицию просят словить "домового" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.