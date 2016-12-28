Apple заручилась поддержкой Foxconn

Корпорация Apple собирается агрессивно расширять своё влияние на рынок Юго-Восточной Азии

Для осуществления своих планов купертинской гигант якобы заручился поддержкой давнего партнёра по сборке смартфонов - Foxconn Electronics, сообщает «3Dnews».

Apple в 2017 году приступит к сооружению двух центров исследований и разработок в Азии - один появится в Индонезии, а второй - в китайском Шэньчжэне. По поводу строительства последнего, глава Apple Тим Кук уже встречался с китайскими властями и выразил надежду, что в результате появления этого центра инженеры компании смогут более плотно сотрудничать с производственными партнёрами.

В строительстве индонезийского центра с теми же ключевыми задачами и целями, по-видимому, и будет помогать Foxconn. Этот крупный тайваньский контрактный производитель уже пару лет работает в Индонезии, причём на рынке страны Foxconn сотрудничает с местной компанией Luna и китайской Huawei.

Foxconn отказалась давать комментарии относительно своих клиентов или заказов на контрактное производство устройств.

Правительство Индонезии собирается в следующем году внедрять правила и законы, призванные подстегнуть переход пользователей сотовых сетей 2G на более новые службы 4G.

Foxconn надеется на увеличение заказов своих клиентов на производство 4G-смартфонов в 2017 году.

Фото: «3Dnews».