На Тайване хотят создать аналог Кремниевой долины
29/12/2016 07:53
На Тайване ставят перед собой цель занять 5% мирового IoT-рынка
Правительство Тайваня запускает проект по созданию азиатского аналога Кремниевой долины (Asia Silicon Valley)
Проект имеет две основные концепции – создать здоровую экосистему для инноваций и стартапов и подтолкнуть развитие индустрии «интернета вещей» (IoT), сообщает «РБК-Украина».
Правительство страны намерено сфокусироваться на поддерже инновационного потенциала, создании лучшей операционной среды, усилении взаимодействия тайванских компаний с общемировыми тенденциями, а также увеличении курсов программирования в учебных заведениях и усилении сотрудничества университетов и ИТ-индустрии.
На Тайване ставят перед собой цель занять 5% мирового IoT-рынка и создать 100 новых стартапов или R&D-центров, а также три системноинтегрированных компании международного уровня.
Правительство рассчитывает увеличить две основные инвестиции в Тайвань и создать институт для виртуального обучения.
Напомним, Apple планирует разместить 1 млрд. долларов в виде облигаций на Тайване.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Тайвань, Кремниевая долина, IoT
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