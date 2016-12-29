На Тайване хотят создать аналог Кремниевой долины

Правительство Тайваня запускает проект по созданию азиатского аналога Кремниевой долины (Asia Silicon Valley)

Проект имеет две основные концепции – создать здоровую экосистему для инноваций и стартапов и подтолкнуть развитие индустрии «интернета вещей» (IoT), сообщает «РБК-Украина».

Правительство страны намерено сфокусироваться на поддерже инновационного потенциала, создании лучшей операционной среды, усилении взаимодействия тайванских компаний с общемировыми тенденциями, а также увеличении курсов программирования в учебных заведениях и усилении сотрудничества университетов и ИТ-индустрии.

На Тайване ставят перед собой цель занять 5% мирового IoT-рынка и создать 100 новых стартапов или R&D-центров, а также три системноинтегрированных компании международного уровня.

Правительство рассчитывает увеличить две основные инвестиции в Тайвань и создать институт для виртуального обучения.

Напомним, Apple планирует разместить 1 млрд. долларов в виде облигаций на Тайване.

Фото: «РБК-Украина».