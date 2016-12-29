Samsung патентует две новых модели смарт-часов
29/12/2016 08:55
Устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей
Корейская компания Samsung подала патентную заявку на две модели смарт-часов, одна из которых – с гибким дисплеем
Первое устройство представляет из себя браслет, включающий ремень, датчик и процесор, выполненный с возможностью отображения пользовательского интерфейса, его можно перемещать влево-вправо для отображения погоды, времени, расстояния, частоты сердечных сокращений и так далее, сообщает «РБК-Украина».
Второе устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей, патент на который в свою очередь был выдан Samsung в прошлом месяце. Предполагается, что это будет устройство, которое можно будет обернуть вокруг запястья.
Напомним, Google представит две модели смарт-часов в следующем году.
Фото: «РБК-Украина».
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