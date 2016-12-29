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Hi-tech

Samsung патентует две новых модели смарт-часов

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Устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей

Устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей

Корейская компания Samsung подала патентную заявку на две модели смарт-часов, одна из которых – с гибким дисплеем 

Первое устройство представляет из себя браслет, включающий ремень, датчик и процесор, выполненный с возможностью отображения пользовательского интерфейса, его можно перемещать влево-вправо для отображения погоды, времени, расстояния, частоты сердечных сокращений и так далее, сообщает «РБК-Украина».

Второе устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей, патент на который в свою очередь был выдан Samsung в прошлом месяце. Предполагается, что это будет устройство, которое можно будет обернуть вокруг запястья.

Напомним, Google представит две модели смарт-часов в следующем году.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Samsung, патент, часы

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