Samsung патентует две новых модели смарт-часов

Корейская компания Samsung подала патентную заявку на две модели смарт-часов, одна из которых – с гибким дисплеем

Первое устройство представляет из себя браслет, включающий ремень, датчик и процесор, выполненный с возможностью отображения пользовательского интерфейса, его можно перемещать влево-вправо для отображения погоды, времени, расстояния, частоты сердечных сокращений и так далее, сообщает «РБК-Украина».

Второе устройство, согласно заявке, получит гибкий дисплей, патент на который в свою очередь был выдан Samsung в прошлом месяце. Предполагается, что это будет устройство, которое можно будет обернуть вокруг запястья.

Напомним, Google представит две модели смарт-часов в следующем году.

Фото: «РБК-Украина».