Обнародовали список худших гаджетов 2016 года
29/12/2016 09:12
Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7
В список из восьми гаджетов попали как известные на нашем рынке устройства, так и те, продажи которых в Украине были минимальные - например, умные часы Tag Heuer Connected, которые назвали «обычными часам Android, но с тройным ценником»
Разочаровал журналистов Engadget и такой, весьма спорный гаджет, как Lenovo Yoga Book, сообщает «УНИАН».
На этом ноутбуке с сенсорной клавиатурой почти невозможно печатать вслепую, а положить руки на клавиатуру в секунду отдыха просто невозможно - обязательно что-нибудь да и нажмется. Устройство требует стилуса.
Высокая цена гаджета в сочетании с далеко не флагманскими характеристиками заставили выделить смартфон Sony Xperia X Performance. Аппарат, который продавали за 700 долларов, предлагает лишь незначительное увеличение производительности по сравнению со стандартным Xperia X, использует тот же экран и камеру, и даже не имеет датчика отпечатков пальцев.
Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 через большое количество жалоб на самовозгорание смартфона.
Худшим гаджетом 2016 года, был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось через 16 дней после старта продаж.
В список попали умные наушники Vinci, фильтры в Snapchat, которые назвали «расистскими» и адаптер для наушников iPhone 7.
Фото: ShutterStock
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Теги: гаджеты, рейтинг, Galaxy Note 7
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