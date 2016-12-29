Обнародовали список худших гаджетов 2016 года

В список из восьми гаджетов попали как известные на нашем рынке устройства, так и те, продажи которых в Украине были минимальные - например, умные часы Tag Heuer Connected, которые назвали «обычными часам Android, но с тройным ценником»

Разочаровал журналистов Engadget и такой, весьма спорный гаджет, как Lenovo Yoga Book, сообщает «УНИАН».

На этом ноутбуке с сенсорной клавиатурой почти невозможно печатать вслепую, а положить руки на клавиатуру в секунду отдыха просто невозможно - обязательно что-нибудь да и нажмется. Устройство требует стилуса.

Высокая цена гаджета в сочетании с далеко не флагманскими характеристиками заставили выделить смартфон Sony Xperia X Performance. Аппарат, который продавали за 700 долларов, предлагает лишь незначительное увеличение производительности по сравнению со стандартным Xperia X, использует тот же экран и камеру, и даже не имеет датчика отпечатков пальцев.

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 через большое количество жалоб на самовозгорание смартфона.

Худшим гаджетом 2016 года, был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось через 16 дней после старта продаж.

В список попали умные наушники Vinci, фильтры в Snapchat, которые назвали «расистскими» и адаптер для наушников iPhone 7.

Фото: ShutterStock