МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

Обнародовали список худших гаджетов 2016 года

0

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7

В список из восьми гаджетов попали как известные на нашем рынке устройства, так и те, продажи которых в Украине были минимальные - например, умные часы Tag Heuer Connected, которые назвали «обычными часам Android, но с тройным ценником»

Разочаровал журналистов Engadget и такой, весьма спорный гаджет, как Lenovo Yoga Book, сообщает «УНИАН».

На этом ноутбуке с сенсорной клавиатурой почти невозможно печатать вслепую, а положить руки на клавиатуру в секунду отдыха просто невозможно - обязательно что-нибудь да и нажмется. Устройство требует стилуса.

Высокая цена гаджета в сочетании с далеко не флагманскими характеристиками заставили выделить смартфон Sony Xperia X Performance. Аппарат, который продавали за 700 долларов, предлагает лишь незначительное увеличение производительности по сравнению со стандартным Xperia X, использует тот же экран и камеру, и даже не имеет датчика отпечатков пальцев.

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 через большое количество жалоб на самовозгорание смартфона.

Худшим гаджетом 2016 года, был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось через 16 дней после старта продаж.

В список попали умные наушники Vinci, фильтры в Snapchat, которые назвали «расистскими» и адаптер для наушников iPhone 7.

Фото: ShutterStock

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: гаджеты, рейтинг, Galaxy Note 7

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> VR-устройствам не хватает комплектующих и контента

VR-устройствам не хватает комплектующих и контента

"> HMD Global разрабатывает 4 смартфона Nokia

HMD Global разрабатывает 4 смартфона Nokia

"> Apple запатентовала стол с беспроводной зарядкой

Apple запатентовала стол с беспроводной зарядкой

"> iPhone 8 получит вертикальную двойную камеру

iPhone 8 получит вертикальную двойную камеру

Загрузка...

Последние новости

10:40

На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

10:24

Украинцы стали девятыми в гонке преследования

10:18

Хакеры показали, каким планшетом пользуются жители КНДР

10:17

Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В столице считают, что "Харьковводоканал" может рассчитаться за электроэнергию на 100%

В столице считают, что "Харьковводоканал" может рассчитаться за электроэнергию на 100% »

Донбасс

Смертельное ДТП в Мариуполе: столкнулись "Форд" и троллейбус

Смертельное ДТП в Мариуполе: столкнулись "Форд" и троллейбус »

Одесса

Новоизбранные депутаты Ширяевской громады приняли присягу и выбрали секретаря

Новоизбранные депутаты Ширяевской громады приняли присягу и выбрали секретаря »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.