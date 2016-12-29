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Hi-tech

Хакеры показали, каким планшетом пользуются жители КНДР

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Производством гаджета занимается китайская компания Hoozo

Производством гаджета занимается китайская компания Hoozo

В рамках всемирного конгресса хакеров (Chaos Communication Congress) группа энтузиастов продемонстрировала планшет Woolim

Флориан Гранау рассказал, что устройство работает на модифицированной версии Android и имеет множество ограничений, сообщает «УНИАН».

Им удалось выяснить, что производством гаджета занимается китайская компания Hoozo.

На планшет загружен PDF-файл с инструкцией по использованию, несколько политических и пропагандистских книг, а также образовательные программы с китайским, русским и французским словарями.

На нем установлены приложения для подключения к вещанию местного телевидения и закрытой северокорейской компьютерной сети. Возможность установки приложений на планшет ограничена системой защиты. При попытке запустить скаченные файлы система проверяет их криптографическую подпись. Ее получают лишь те объекты, которые были созданы планшетом во время его работы, либо прошедшие государственную цензуру.

Фото: motherboard.vice.com

 

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Теги: КНДР, планшет, хакеры

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