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Hi-tech

Japan Display запустила линию 6-го поколения

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Это первое в мире производство LTPS-подложек настолько большого размера

Это первое в мире производство LTPS-подложек настолько большого размера

Japan Display, производитель LCD-панелей сообщил о начале массового производства LTPS подложек для выпуска экранов для смартфонов на новой линии завода вблизи города Хакусан в префектуре Исикава

Новая линия на недавно построенном заводе способна обрабатывать стеклянные подложки так называемого 6-го поколения (6G), сообщает «3Dnews».

Размеры сторон каждой такой стеклянной пластины составляют 1500×1850 мм. Это первое в мире производство LTPS-подложек настолько большого размера. Сами по себе LTPS-подложки, напомним, это пластины из низкотемпературного поликристаллического кремния. Данный вид материала обеспечивает высокую мобильность электронов, что позволяет создавать экраны с предельно высоким разрешением и относительно небольшим потреблением.

Сегодня большинство флагманских моделей смартфонов используют в основе дисплеев подложки LTPS. Поскольку компания Japan Display считается основным поставщиком дисплеев для устройств компании Apple и других крупных производителей смартфонов, она отмечает высокий спрос на LTPS-панели, который стремится удовлетворить с помощью расширения производства. Больше месяца назад компания Japan Display заключила стратегический союз с компанией E Ink на поставку последней LTPS-панелей для выпуска целого спектра электрофоретических дисплеев или, как их ещё называют, «электронной бумаги». Новые линии пойдут на пользу данному союзу.

Новые мощности Japan Display размещены на площади 143 000 кв. м. Общая площадь полов составляет 169 500 кв. м. Ежемесячно новая линия способна обрабатывать 25 000 пластин типоразмера 6G. Завод и линии обслуживают 250 человек. Новое производство компании увеличит объём её производства LTPS-панелей на 20 %.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Japan Display, экран, смартфон, LTPS

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