Шестилетняя девочка обманула защиту iPhone
29/12/2016 13:04
Девочка подошла к спящей хозяйке гаджета и прижала к экрану смартфона ее палец
Ешлинд Хауэлл из США, которой исполнилось шесть лет, сумела обойти биометрическую защиту Touch ID в iPhone своей матери
Ребенок самостоятельно оплатил на Amazon покемонов, которых мама отказалась ей покупать, сообщает «Корреспондент.net».
Девочка подошла к спящей хозяйке гаджета и прижала к экрану смартфона ее палец.
Когда защита была снята, Ешлинд заказала 13 игрушек на 250 долларов.
Мама проснулась и обнаружила снятие средств. Вначале женщина подумала, что ее телефон взломали. Однако, дочь ее успокоила, признавшись в своем проступке.
Женщине удалось отменить лишь четыре заказа, а Ешлинд стала первым ребенком, которой удалось обойти биометрическую защиту iPhone.
Фото: Hi-tech.mail.ru
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