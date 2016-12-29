Шестилетняя девочка обманула защиту iPhone

Ешлинд Хауэлл из США, которой исполнилось шесть лет, сумела обойти биометрическую защиту Touch ID в iPhone своей матери

Ребенок самостоятельно оплатил на Amazon покемонов, которых мама отказалась ей покупать, сообщает «Корреспондент.net».

Девочка подошла к спящей хозяйке гаджета и прижала к экрану смартфона ее палец.

Когда защита была снята, Ешлинд заказала 13 игрушек на 250 долларов.

Мама проснулась и обнаружила снятие средств. Вначале женщина подумала, что ее телефон взломали. Однако, дочь ее успокоила, признавшись в своем проступке.

Женщине удалось отменить лишь четыре заказа, а Ешлинд стала первым ребенком, которой удалось обойти биометрическую защиту iPhone.

Фото: Hi-tech.mail.ru