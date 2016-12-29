Twitter запустил 360-градусные видеотрансляции

Компания Twitter объявила о появлении новой функции - 360-градусной видеотрансляции

Отныне пользователи имеют возможность публиковать видео в новом формате, используя сервис онлайн-трансляций Periscope, сообщает «Корреспондент.net».

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете в реальном времени изучать все происходящее в мире при помощи видео в формате 360°. Вы получите возможность оказаться за кулисами известных мероприятий и познакомиться поближе со знаменитыми личностями», - отмечается в Twitter-аккаунте компании.

Все публикуемые видео в 360 градусов будут помечаться значком «Live 360», и угол обзора при просмотре можно будет в них менять в реальном времени.

При этом представители Twitter подчеркнули, что публиковать такие видео сможет лишь ограниченное число людей. Просмотр будет доступен каждому.

Ранее сообщалось, что Twitter обнародовала список самых обсуждаемых фильмов и сериалов уходящего 2016 года.

Фото: соцсеть