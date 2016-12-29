Facebook купил стартап отслеживания взгляда

Социальная сеть Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, с помощью которого можно отслеживать взгляд
The Eye Tribe будут применять для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus, сообщает «РБК-Украина».
The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью 99 долларов для работы за компьютером, а также программное обеспечение для смартфонов и потенциальных виртуальных гарнитур виртуальной реальности.
Среди способов применения данной технологии числятся автоматическая прокрутка текста во время чтения или нот во время игры на инструменте, а также возможность сделать паузу или управлять видеопроигрывателем с помощью глаз, пока руки заняты.
Напомним, что Европейская комиссия может оштрафовать социальную сеть Facebook за введение регулятора в заблуждение относительно деталей сделки с WhatsApp.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Facebook, стартап, The Eye Tribe
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