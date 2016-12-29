Facebook купил стартап отслеживания взгляда

Социальная сеть Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, с помощью которого можно отслеживать взгляд

The Eye Tribe будут применять для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus, сообщает «РБК-Украина».

The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью 99 долларов для работы за компьютером, а также программное обеспечение для смартфонов и потенциальных виртуальных гарнитур виртуальной реальности.

Среди способов применения данной технологии числятся автоматическая прокрутка текста во время чтения или нот во время игры на инструменте, а также возможность сделать паузу или управлять видеопроигрывателем с помощью глаз, пока руки заняты.

Напомним, что Европейская комиссия может оштрафовать социальную сеть Facebook за введение регулятора в заблуждение относительно деталей сделки с WhatsApp.

Фото: «РБК-Украина».