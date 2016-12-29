Вырос рынок высокопроизводительных серверов

Объем мирового рынка высокопроизводительных серверов (HPC) вырос почти на 4% до 2,8 млрд. долларов в третьем квартале
Рост этого сегмента, как отмечают аналитики, наблюдался на фоне 7%-ного падения всего рынка серверов, сообщает «РБК-Украина».
Всего же за девять месяцев текущего года рынок высокопроизводительных серверов вырос на 3,4 % до 8,1 млрд. долларов.
Крупнейшим производителем на рынке остается компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), доля которой в третьем квартале составила 35,8 %. В тройку лидеров вошли Dell с долей 18,5% и Lenovo (8,6%).
Напомним, украинский рынок серверов вырастет на 40% по итогам года.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: рынок, серверы, Hewlett Packard
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