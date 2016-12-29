Telegram блокирует около 70 ИГИЛ каналов в день

Мессенджер Telegram имеет не самую чистую репутацию в медиасообществе, поскольку считается главной коммуникационной платформой для членов террористической организации ИГ (её деятельность официально запрещена в России)

Теперь разработчики рассказали о том, что в сервисе ежедневно блокируется около 70 связанных с «Исламским государством» каналов, сообщает «3Dnews».

В Telegram был создан специальный канал ISIS Watch, через который можно получать актуальную информацию о том, сколько и когда было заблокировано каналов, ассоциирующихся с группировкой.

Этот канал был создан в День подарков, отмечаемый 26 декабря в Великобритании и некоторых странах Британского содружества наций. На момент написания новости на него было подписано уже более 2,8 тысяч человек. В своём первом сообщении группа, ответственная за канал, написала: «Наша команда по борьбе с оскорблениями активно блокирует контент ИГ в Telegram. Вслед за вашими отчётами ежедневно устраняется в среднем 70 каналов ИГ ещё до того, как они привлекут какое-либо внимание».

Так выглядят показатели работы команды за последние несколько месяцев:

- сентябрь: 1987 ботов и каналов;

- октябрь: 1800 ботов и каналов;

- ноябрь: 2094 бота и канала;

- декабрь: уже более 2233 ботов и каналов.

Вслед за публикацией в Twitter генеральный директор Telegram и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил: «Некоторые СМИ уверяли, что Telegram делает очень мало или не делает ничего для того, чтобы ИГ прекратил использовать её платформу. Ничего не может быть дальше от истины».

Фото: trend.az.