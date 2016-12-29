Показан iPhone 7 в белом глянце

Опубликовано видео, на котором снят iPhone 7 в новой расцветке – «белый оникс»
В компании-производителе хотят повторит успех черных расцветок, выпустив гаджет в белом глянце, сообщает «Корреспондент.net».
У одного из смартфонов (младшей версии) на задней панели отсутствует логотип компании.
Это дает повод сомневаться, что в видео представлен реальный смартфон.
В то же время ролик может дать представление о том, как может выглядеть iPhone 7 в цвете Jet White ("белый оникс"), если производитель все же представит устройство на рынке.
Фото: BGR
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