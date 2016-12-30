Xiaomi пыталась скрыть самовозгорание своего смартфона

Китайский производитель электроники Xiaomi попытался скрыть инцидент с возгоранием своего смартфона, чтобы не очернить свою репутацию

В марте 2016 года одна из жительниц Китая, имя которой не раскрывается, приобрела Xiaomi Redmi Note 3, сообщает «3Dnews».

Спустя некоторое время смартфон загорелся во время зарядки аккумулятора. В связи с инцидентом пользователь обратилась к Xiaomi, и компания пообещала выплатить компенсацию в размере стоимости телефона плюс 600 юаней ($86).

Производитель попросил девушку подписать соглашение о конфиденциальности, согласно которому она не должна была никому сообщать о случившемся. Однако инцидент всё же был предан огласке. Xiaomi пока воздерживается от комментариев.

Аналитик Canalys Николь Пен считает, что до обнародования итоговых результатов расследования Xiaomi должна вести себя должным образом, чтобы не навредить своей репутации.

«Xiaomi следует максимально прозрачно сообщать о деталях происшествия и причинах, из-за которых загорелся смартфон Redmi», - советует эксперт.

Напомним, в октябре Samsung прекратила производство и продажи Galaxy Note 7 из-за риска самовозгорания аккумуляторов. Сам южнокорейский производитель ещё не назвал официальную причину взрыва своих устройств. По мнению экспертов компании Instrumental (занимается разработкой ПО для поиска и устранения дефектов в произведенной продукции), проблема заключается в том, что батарея в Galaxy Note 7 слишком близко расположена к другим компонентам.

Фото: «3Dnews».