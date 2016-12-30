Meizu запатентовала смартфон с круглым экраном

Мобильные телефоны с моноблочным корпусом и двумя экранами - вовсе не новинка

Если обратиться к истории, то найдутся примеры даже среди моноблочных аппаратов, сообщает «3Dnews».

Двухэкранные смартфоны до недавнего времени были экзотикой, пока на массовый рынок не вышел YotaPhone, а потом LG не предложила идею размещать маленький дополнительный экран над основным. Теперь же тему решила развить китайская Meizu: на прошлой неделе она подала заявку на патент, описывающий мобильное устройство, на задней панели которого расположен экран небольшого размера и круглой формы.

По задумке Meizu, режимов работы у второго экрана два. Первый подразумевает применение его как вспомогательного, и в таком случае он может исполнять те же функции, что возложены сейчас на клавишу mBack в смартфонах бренда (возврат на предыдущую страницу, переход к главному экрану). Не исключено даже встраивание в него сканера отпечатка пальца. Второй сценарий даёт возможность задействовать тыльный дисплей в качестве основного для экономии заряда батареи.

Пока нет информации о том, как скоро и в каких гаджетах Meizu собирается использовать данное решение. Как показывает опыт с кнопкой mBack, запатентованные Meizu разработки находят широкое применение в её коммерческих продуктах.

Фото: «3Dnews».