В космосе будут экспериментировать с печатью живых тканей на 3D-принтере

«Роскосмос» планирует проведение эксперимента по печати живых тканей на 3D-принтере на борту Международной космической станции (МКС)
Валентин Уваров, директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), что эксперимент получил шифр «Магнитный 3D-биопринтер», сообщает «3Dnews».
По его словам, эксперимент уже получил одобрение учёных, и теперь предстоит согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру для эксперимента.
Дата проведения эксперимента пока не определена.
«Прежде чем аппаратура попадёт на МКС, предстоит трудоёмкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа, - говорит Уваров. - Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции „Роскосмоса» и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС».
Благодаря условиям невесомости на МКС, для эксперимента можно будет использовать не аддитивный метод печати с нанесением слоя за слоем, а формативный, когда объект создают одновременно с разных сторон по типу лепки снежка.
В проекте будут задействованы РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).
Фото: «3Dnews».
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Теги: 3D-принтер, МКС, ткани
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