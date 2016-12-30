В космосе будут экспериментировать с печатью живых тканей на 3D-принтере

«Роскосмос» планирует проведение эксперимента по печати живых тканей на 3D-принтере на борту Международной космической станции (МКС)

Валентин Уваров, директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), что эксперимент получил шифр «Магнитный 3D-биопринтер», сообщает «3Dnews».

По его словам, эксперимент уже получил одобрение учёных, и теперь предстоит согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру для эксперимента.

Дата проведения эксперимента пока не определена.

«Прежде чем аппаратура попадёт на МКС, предстоит трудоёмкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа, - говорит Уваров. - Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции „Роскосмоса» и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС».

Благодаря условиям невесомости на МКС, для эксперимента можно будет использовать не аддитивный метод печати с нанесением слоя за слоем, а формативный, когда объект создают одновременно с разных сторон по типу лепки снежка.

В проекте будут задействованы РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Фото: «3Dnews».