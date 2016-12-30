«Синий экран смерти» Windows 10 стал зелёным

Пользователи тестовых версий Windows 10 скоро начнут видеть не синий, а «зелёный экран смерти»

Недавно в Сеть утёк превью-билд операционной системы под номером 14997, включающий в себя ряд новых возможностей и изменений, сообщает «3Dnews».

Одним из самых необычных нововведений стал «зелёный экран смерти», заменивший собой уже ставший легендарным синий. Изначально на это изменение намекнул в Twitter работник Microsoft Матис Хукстра, после чего оно было собственноручно обнаружено пользователем сервиса под псевдонимом Chris123NT.

Неясно, почему Microsoft решила заменить в инсайдерском билде Windows 10 привычный всем синий цвет «экрана смерти» на зелёный, однако Хокстра подтвердил тот факт, что новая цветовая схема распространяется только на участников тестовой программы. Вполне вероятно, что редмондская компания хочет разделить на две группы привычные проблемы, вызывающие появление синего экрана, и ошибки, вероятность возникновения которых существует только в инсайдерских билдах Windows 10. Некоторые пользователи превью-версий ОС публикуют ошибки в блогах и социальных сетях, поэтому Microsoft получает возможность идентифицировать этих людей.

На время праздников выпуск тестовых версий Windows 10 был приостановлен - компания не планирует представлять новые билды до следующего месяца. Утёкший в Сеть билд 14997 также включает в себя возможность активировать голосового помощника Cortana в момент первоначальной настройки системы, функцию регулирования цветовой температуры экрана, намёк на игровой режим, улучшения вкладок в браузере Edge и папки для приложений в стартовом меню.

Фото: «3Dnews».