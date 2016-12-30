Стали известны компании, которые будут собирать iPhone

Три компании из Тайваня будут собирать следующее поколения смартфонов американской компании Apple
Ранее компания договорилась с двумя постоянными сборщиками Foxconn Electronics и Pegatron, сообщает «РБК-Украина».
Теперь стало известно, что еще одна тайваньская компания займется сборкой нового iPhone – Wistron. У этого сборщика уже был опыт сборки «яблочных» устройств, в частности, она собирала iPhone 5c.
Недавно этот производитель увеличил свои инвестиции со 135 до 200 млн. долларов в один из китайских заводов.
Напомним, Apple выпустит в 2017 году три новых iPhone, включая Ferrari.
Фото: Apple-iPhone.ru
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