Стали известны компании, которые будут собирать iPhone

Три компании из Тайваня будут собирать следующее поколения смартфонов американской компании Apple

Ранее компания договорилась с двумя постоянными сборщиками Foxconn Electronics и Pegatron, сообщает «РБК-Украина».

Теперь стало известно, что еще одна тайваньская компания займется сборкой нового iPhone – Wistron. У этого сборщика уже был опыт сборки «яблочных» устройств, в частности, она собирала iPhone 5c.

Недавно этот производитель увеличил свои инвестиции со 135 до 200 млн. долларов в один из китайских заводов.

Напомним, Apple выпустит в 2017 году три новых iPhone, включая Ferrari.

Фото: Apple-iPhone.ru