Apple планирует открыть производство в Индии

Американская компания Apple может с апреля 2017 года наладить производство собственной продукции в индийском городе Бангалор

Тайваньская компания Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, запускает производство в промышленном хабе на востоке Бангалора, сообщает «УНИАН».

По данным высокопоставленных источников издания в компании, производственные операции начнутся уже в апреле, а к концу 2017 года будет налажено полноценное производство.

«Бангалор рассматривается серьезно», - заявил источник.

В в 2015 году также тайваньская компания Foxconn подписала меморандум о взаимопонимании с правительством штата Махараштра, согласно которому компания объявляла о намерении инвестировать в производство в штате 5 миллиардов долларов в течение пяти лет. Изначально предполагалось, что компания наладит производство продукции Apple, однако сейчас она сотрудничает с китайскими Xiaomi и OnePlus.

Интерес Apple к индийскому рынку объясняется позитивной динамикой продаж в этой стране на фоне падения на рынках других стран. Так, по данным Counterpoint Technology Market Research, которые приводит Times of India, Apple продала 2,5 миллиона смартфонов iPhone в октябре 2015 – сентябре 2016 года. Это рост на более чем 50% в годовом измерении.

Доля продукции Apple на индийском рынке ничтожно мала.

Августовское исследование компании Strategy Analytics показало, что доля операционной системы Apple iOS на второй квартал текущего года составляла 2,4%.

Индийский рынок смартфонов обгонит американский в следующем году и станет вторым в мире после китайского.

Фото: «РБК-Украина».