Обнаружена новая уязвимость iPhone

Начало гулять сообщение, которое вызывает зависание стандартного приложения для обмена сообщениями

От него не защищены даже устройства, которые работают под управлением бета-версий iOS 10.2.1, сообщает «УНИАН».

Сообщение может вызвать зависание на всех устройствах с более старой версией ПО

В мае 2015 года стало известно о достаточно странном текстовом сообщении, которое вызывало перезагрузку устройства и делало невозможным использование приложения «Сообщения». С этой проблемой разобрались.

В ноябре владельцам iPhone стали приходить ссылки на видео, которое вызывало зависание iPhone. Пользователям помогала перезагрузка.

Новая напасть – это достаточно объемный файл, который представляет из себя визитную карточку контакта. Получив такой файл и попытавшись его открыть, вы столкнетесь с зависанием приложения «Сообщения». Вы сможете деактивировать его, открыв список недавно запущенных приложений, но стоит вам открыть его снова, и проблема повторится. Перезагрузка не поможет.

Фото: «РБК-Украина».