Ex.ua возобновил работу

Сервис обмена файлами EX.ua после заявления о прекращении работы вновь возобновил свою работу, он запустился на новом домене fex.net
Сервис сейчас позволяет анонимный обмен файлами и их автоматическое конвертирование для просмотра и проигрывания, сообщает «РБК-Украина».
По данным компании, загруженные файлы хранятся 7 дней. Также есть система оповещения клиента о времени хранения файлов. Также сообщается, что пользование облачными сервисами будет платным.
«В течение двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 000 украинских пользователей ожидаемая стоимость хранения информации составит 1 доллар за 1 терабайт в месяц», - говорится в сообщении.
Напомним, 16 ноября EX.ua сообщил об прекращении своей работы. Администрация ресурса заявила, что весь прошлый год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа. Вскоре владельцы сервиса объявили о продаже домена за миллион долларов.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: EX.ua, файлообменник
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