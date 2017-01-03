Ex.ua возобновил работу

Сервис обмена файлами EX.ua после заявления о прекращении работы вновь возобновил свою работу, он запустился на новом домене fex.net

Сервис сейчас позволяет анонимный обмен файлами и их автоматическое конвертирование для просмотра и проигрывания, сообщает «РБК-Украина».

По данным компании, загруженные файлы хранятся 7 дней. Также есть система оповещения клиента о времени хранения файлов. Также сообщается, что пользование облачными сервисами будет платным.

«В течение двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 000 украинских пользователей ожидаемая стоимость хранения информации составит 1 доллар за 1 терабайт в месяц», - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября EX.ua сообщил об прекращении своей работы. Администрация ресурса заявила, что весь прошлый год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа. Вскоре владельцы сервиса объявили о продаже домена за миллион долларов.

Фото: «РБК-Украина».