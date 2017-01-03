Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Месендер WhatsApp прекратит работу на устаревших смартфонах и других гаджетах

WhatsApp не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2, сообщает «УНИАН».

Мессенджер будет доступен на гаджетах, которые работают на Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 только до 30 июня этого года.

«Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении», - отметили разработчики.

Фото: «РБК-Украина».