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Hi-tech

Акции NVIDIA рухнули после трёхкратного роста

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Акции NVIDIA подешевели почти на 7%

Котировки NVIDIA в прошлом году стремительно росли, однако на днях они рухнули после того, как аналитики сообщили о том, что акции компании переоценены

Исследовательское агентство Citron Research, известное публикациями отчётов по компаниям, стоимость которых эксперты считают завышенной, сообщило, что у NVIDIA есть несколько проблем, которые в основном связаны с конкуренцией со стороны Intel и AMD, сообщает «3Dnews».

NVIDIA хочет увеличить продажи чипов для серверов в больших ЦОД, однако сделать это будет непросто, учитывая, что в 2017 году Intel и AMD выпустят новые высокопроизводительные решения в этом классе.

Некоторые ведущие операторы ЦОДов, вроде Google, переходят на собственные чипы, а Apple могла бы разрабатывать фирменные графические решения, но пока закупает их у AMD в случае новых моделей компьютеров, говорится в отчёте Citron.

К негативным факторам аналитики также отнесли отсутствие роста NVIDIA на новых рынках, проблемы лицензирования интеллектуальной собственности конкурентам и отсутствие производственных мощностей, которые помогли бы продавать чипы по более низким ценам без ущерба рентабельности.

После публикации отчёта Citron акции NVIDIA подешевели почти на 7 % до $109,3. При этом с начала года котировки американского производителя подскочили более чем втрое.

По мнению специалистов Citron, реальная стоимость ценных бумаг NVIDIA составляет около $90.

Фото: «3Dnews».

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Теги: акции, nVidia, Intel, AMD

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